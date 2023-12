Sedento por cargos, PT busca mulher para AGU

As discussões dentro do PT avançaram para além do substituto de Flávio Dino no Ministério da Justiça e já alcançam também eventual nome para a Advocacia-Geral da União. Lideranças petistas consideram o partido “herdeiro natural” da pasta, já que não conseguiu emplacar um petista no Supremo Tribunal Federal e nem vetar Paulo Gonet na Procuradoria-Geral da República. O partido deve arriscar ao menos dois candidatos para o MJ: o preterido Jorge Messias, o “Bessias”, e Wadih Damous.





Pelas beiradas





Wadih Damous, secretário nacional do Consumidor, já integra a estrutura do MJ. Petista histórico e ex-presidente da OAB, se mexe pelo posto.





Vaga de Bessias





Facções mais à esquerda do PT estão em pé de guerra para emplacar uma mulher na eventual vaga aberta por Bessias na AGU.





Sinais na comitiva





Petistas monitoram Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, aposentados do STF e simpáticos ao PT. Lewandowski está com Lula na COP-28.





Plantou, morreu





Ninguém no PT levou a sério a plantação de Simone Tebet no lugar de Dino: Lula jamais deixaria a Polícia Federal sob comando da emedebista.





