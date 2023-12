Polícia Civil prende vizinho suspeito de estupro de vulnerável contra idosa em Quixadá/CE

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu preventivamente, nessa quinta-feira (30), um homem, de 52 anos, que estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável. O alvo, que não reagiu a prisão, é investigado por abusar sexualmente de uma idosa, de 84 anos. O crime e a prisão aconteceram no município de Quixadá.





Em setembro deste ano, equipes da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Quixadá foram procuradas por familiares de uma idosa, de 84 anos, para relatar que a senhora foi vítima de um crime sexual. Com base no que foi apurado, o indivíduo, que é vizinho da vítima, aproveitava a aproximação com a idosa para praticar a ação criminosa. Diante dos fatos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do homem, que foi acatada pelo Poder Judiciário.





Com a decisão judicial em mãos, na manhã dessa quinta-feira (30), o homem foi localizado e levado à delegacia, onde todos os trâmites para a sua prisão foram realizados. Agora, o alvo, que não possuía antecedentes criminais, foi colocado à disposição da Justiça. A Polícia Civil informa, ainda, que as investigações prosseguem.





O nome do suspeito não será divulgado para preservar a identidade da vítima.





