A ação ocorreu nos bairros Ilha Grande de Santa Isabel e Frei Higino e é um desdobramento para elucidar o assassinato do Inspetor de Polícia Civil do Ceará, Glicério Félix de Almeida, executado a tiros na noite deste domingo (17) em uma praça no município de Granja, no Ceará.





(Blog do Coveiro)