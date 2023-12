Polícia Federal prende braço direito de Marcola que planejava sequestrar e matar políticos

Na manhã desta quinta-feira (14), a Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante Eduardo Marcos da Silva, conhecido como “Dudinha”, braço direito do Marcola, líder máximo do PCC, em São Paulo (SP).





“Dudinha” foi um dos alvos da operação que visa coibir um plano do PCC para sequestrar autoridades.





O criminoso do PCC estava armado no momento em que foi rendido pelos investigadores.





Foram cumpridos pela PF três mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão.





No total, a polícia localizou 2 pistolas 9mm, 1 colete balístico e 4 veículos de luxo.





De acordo com as investigações da PF, “Dudinha” integra a sintonia restrita do PCC, uma célula que trata de assuntos sigilosos e relevantes para a cúpula da maior facção criminosa do país, formada por membros de extrema confiança do comando e com elevado poder decisório.





Todos os membros da célula possuem a mais alta estima de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola.





A ação da PF que resultou na prisão de Dudinha hoje é um desdobramento da Operação Sequaz, também da PF e deflagrada em março deste ano.





Na época, a Polícia Federal descobriu um plano do PCC para sequestrar e matar servidores públicos e autoridades, incluindo o ex-juiz e senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e o promotor de Justiça Lincoln Gakiya, que integra o Gaeco de São Paulo.





(Gazeta Brasil)