Produtor revela causa e dá detalhes do acidente de Zé Neto

Produtor executivo de Zé Neto, Genilson Silvva deu detalhes sobre o acidente de carro sofrido pelo sertanejo, na noite desta terça-feira, na BR-153, quando voltava de seu rancho em Fronteira, Minas Gerais, com destino a São José do Rio Preto. Em vídeos compartilhados no Instagram Stories, nesta quarta, o profissional contou que tudo aconteceu após o cantor tentar desviar de um animal que estava na pista.





"Segundo o relato do próprio Zé, ele teve que desviar de um animal que tinha entrado na pista, pra não colidir com o ciclista que vinha vindo na própria via dele, ele teve que jogar pro outro lado. E, infelizmente, ele colidiu com os veículos. Mas está todo mundo bem, em casa. Não tem ninguém em estado grave. Enfim, mais uma provação, mais um livramento", afirmou.





Genilson também deu informações sobre as outras vítimas do acidente. "O motorista do caminhão tá bem, ileso. A mulher e o filho que estavam no segundo carro estão bem, já estão em casa inclusive, receberam alta. E o outro casal também, eles não tiveram nenhum tipo de ferimento. Então tá todo mundo bem, graças a Deus não tem ninguém em estado grave. Tá todo mundo bem, tá todo mundo em casa. Foi só um susto", disse.





Casado com a influenciadora digital Natália Toscano, Zé Neto segue internado na UTI do Hospital de Base de São José do Rio Preto. O boletim médico, divulgado nesta quarta, ainda informa que o sertanejo, que teve escoriações, fratura em três costelas e foi submetido a procedimento cirúrgico para sutura de corte no braço esquerdo, realizou mais exames, está estável e consciente.





"Zé está super bem, está na UTI ainda, precisa ficar 24 horas sob cuidados médicos, mas está bem. Ele teve uma lesão no braço, também teve uma escoriaçãozinha no tórax, mas tirando isso está super bem, já está medicado, inclusive até conversei com ele hoje cedo. É bem provável que até o final do dia ele já venha para o quarto", conta Genilson.





Nas redes sociais, famosos enviaram mensagens positivas a Zé. "Nosso Deus de bondade tá contigo meu irmão", disse Luan Santana. "Com fé em Deus e a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, vai dar tudo certo!", afirmou Mano Walter. "Que Deus te proteja meu amigo", comentou Thiago Brava. "Força, que Deus te proteja", desejou a dupla Henrique e Diego. "Estamos em oração", destacou Marcos, dupla de Belutti. "Que Deus te proteja hoje e sempre, Zé", frisou Raffa Torres.