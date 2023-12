"Super ricos" terão 46% de desconto na tributação

A “taxação dos super ricos” serve à propaganda petista, mas quem é rico mesmo já sabe que terá desconto de 46% na tributação. Especialistas explicam: quem tem dinheiro em offshores vem pagando 15% sobre ganhos de capital no momento do resgate dos lucros do investimento, mas, com a nova regra, pagará 8% (ou 46% a menos) sobre lucros obtidos desde o início. Só a partir do ano seguinte pagará 15%. Mas esses ricaços terão de declarar ao governo suas contas em offshores.





Opção para migrar





Em outra taxação, de fundos de investimentos, abriu-se caminho para grandes fortunas migrarem para previdência privada e suas isenções.





Elo mais fraco





O governo irá prejudicar apenas a classe média que aplica economias no exterior. Ao contrário dos “super ricos”, estes não têm meios de defesa.





A Suíça do Mercosul





A ideia de jerico só provoca fuga de capitais: na Argentina de Alberto Fernández, ganhou o Uruguai, que garante isenção por dez anos.





(Diário do Poder)