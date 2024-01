Ação do PCdoB no STF em favor de Ednaldo foi para preservar boquinha na CBF

A súbita preocupação do PCdoB que levou o partido a acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir Ednaldo Rodrigues no comando da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mirou outro nome: Alcino Reis Rocha. Alcino é ligado aos comunistas, que bancaram a indicação para o posto de secretário geral da CBF, e, inclusive, fez doações para candidatos do partido nas eleições de 2006 e 2014. Rocha é ligado ao deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP).





Vem comigo





Quando Orlando Silva virou o titular da pasta do Esporte (2006-2011), carregou Alcino para a chefia do gabinete, onde ficou por 11 meses.





Braço direito





Homem de confiança de Orlando Silva e com moral no PCdoB, Alcino chegou a ser ministro interino em 2006, o “upgrade” durou um mês.





Cai todo mundo





O rolo que derrubou Ednaldo, após ação do Ministério Público do Rio de Janeiro, acabou levando Alcino na esteira do afastamento.





Desculpa perfeita





Para garantir Ednaldo na CBF, o PCdoB alegou risco de o Brasil ficar de fora do torneio pré-olímpico. O STF reempossou Ednaldo e Alcino.





(Diário do Poder)