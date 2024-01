BOMBA: Júlio Lancellotti aparece se m@sturb@ndo em vídeo para menor, confirma perícia

Além de se masturbar, padre também troca mensagens picantes com menor de idade.

Trabalho de dois peritos confirma que é o padre Júlio Lancellotti que aparece em vídeos pornográficos interagindo com um jovem, à época menor de idade. Nas imagens, é possível ver o rosto do sacerdote, que alterna o enquadramento entre a face e o próprio órgão sexual.





Os vídeos foram gravados em 26 de fevereiro de 2019 e novamente periciados. O laudo foi divulgado pela Revista Oeste.





O laudo, com 79 páginas, traz análise dos frames dos vídeos após realização de exames prosopográficos, técnica que identifica as características faciais e do ambiente.





Em 2020, o padre chegou a ser denunciado após as imagens circularem pela internet, mas o Ministério Público arquivou o processo alegando “falta de materialidade”.





Nas imagens encaminhadas à perícia, aparecem trocas de mensagens entre Lancellotti e o jovem menor de idade. Os dois falam sobre a instabilidade da ligação, feita pelo aplicativo WhatsApp. Há ainda conversas com teor sexual, como ereção e questionamentos sobre o coito.





A reportagem do Diário do Poder procurou a assessoria de imprensa da Arquidiocese de São Paulo e pediu manifestação sobre o assunto. O texto será atualizado assim que houver resposta.





Veja abaixo trechos da conversa:

FONTE: DIÁRIO DO PODER