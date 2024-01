Liberada a captar R$ 7 milhões, Claudia Raia elogia Lei Rouanet

A atriz Claudia Raia, que está sem cartaz no teatro com uma peça em que interpreta a artista Társila do Amaral, defendeu a Lei Rouanet em entrevista à Folha de S. Paulo.





Além de atriz, Raia também é produra e, por isso, tem direto a captar verba por meio de leis de incentivo. Ela pode captar até R$ 7 milhões. A artista garantiu que não ganha dinheiro público, mas disse que existe uma isenção fiscal para patrocinadores.





– A importância da Lei Rouanet é total para o musical brasileiro. Me magoa o anafalbetismo em relação a isso – disse.





Na entrevista, a atriz também falou sobre política. Se dizendo apartidária, Raia declarou apenas que “nunca foi PT”, mas “votou no Lula porque não tinha o que pensar”.





(Pleno News)

Foto: montagem