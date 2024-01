CRIME BRUTAL É REGISTRADO EM SOBRAL: JOVEM É ENCONTRADO MORTO A PEDRADAS

Morador do bairro Padre Palhano que estava desaparecido é encontrado morto a pedradas, em Sobral .

David do Nascimento Silva, desapareceu ontem (20), do bairro Padre Palhano, quando na manhã deste domingo (21), populares o encontraram nas imediações do morro da Mãe Rainha. Provavelmente David, foi morto a pedradas.





A vítima tinha 22 anos, era natural Sobral, não apresentava passagem pela polícia.





A polícia esteve no local realizando os trabalhos iniciais para tentar elucidar o caso.





É o segundo crime de homicídio registrado em Sobral nas últimas horas.





A Polícia Civil está investigando o crime.





Sobral registra 7 homicídios dolosos no corrente ano!





Com informações do portal O Sobralense