Em suposta fraude, estudante afirma tirar nota mil na redação do Enem e vira alvo da polícia

Um estudante identificado como Igor Kleyverson da Silva de Pernambuco está sendo investigado após supostamente fraudar sua nota de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2023. Um dia após a publicação dos resultados da prova (17/01), o candidato teria divulgado sua nota mil na disciplina.





O estudante ganhou destaque nas redes sociais ao ser apontado como um dos 60 candidatos nota mil em todo o país. Entretanto, na última quarta-feira (17/01), surgiu a revelação de que a nota registrada no sistema do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) era, na verdade, 680.





Igor Kleyverson se pronunciou por meio de um vídeo no Instagram, sugerindo a possibilidade de ter sido vítima de um hacker ou de um erro no sistema do Inep. O Instituto, por sua vez, esclareceu que a base de dados dos resultados das redações é a mesma desde sua publicação, e Igor enviou capturas de tela das notas antes e depois da suposta alteração.





A repercussão do caso levou o diretor do curso preparatório Fábrica Concurso, onde Igor era ex-aluno, a remover postagens de homenagem ao jovem. O curso, através de nota, aguarda as apurações e promete tomar medidas cabíveis caso seja comprovada alguma irregularidade. Em relação à segurança, o curso informou que implementará o acesso direto do aluno para evitar possíveis erros, substituindo o método anterior de envio de fotos das notas.





