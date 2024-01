Policiais do Raio apreendem motocicleta clonada em Tamboril

Policiais do Batalhão do Raio de Tamboril apreenderam uma motocicleta clonada na tarde desta segunda-feira (23). A ação ocorreu no centro da cidade, na Rua Vicente Alves do Vale.



Os policiais receberam informações de que uma motocicleta com características semelhantes a uma clonada estaria trafegando na região. Durante diligências, os policiais abordaram o condutor do veículo, identificado como Francisco Leandro do Nascimento Silva, de 22 anos.

A motocicleta apreendida é uma Honda/CG 160 KS, ano 2017, com placa PNO8F09. Segundo ele, informou aos policiais que comprou a motocicleta de uma pessoa conhecida como Pamonha, que reside na localidade de Palestina em Independência.

Após verificação, os policiais constataram que a motocicleta apresentava adulterações em suas características originais.

Diante dos fatos, o condutor foi conduzido à Delegacia Regional de Crateús para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Blog do Manuel Sales