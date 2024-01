Policial morto em Ubajara foi atingido por colega de farda, diz SSPDS

O disparo que atingiu o soldado Jean Rodrigues Granjeiro, morto durante uma ocorrência policial nesse domingo, 21, em Ubajara (Serra da Ibiapaba), partiu da arma de um outro policial militar que também estava na ocorrência.





A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e também consta no Auto de Prisão em Flagrante (APF) de Francisco Wenderson Cavalcante Nogueira, de 42 anos, preso suspeito de integrar o grupo criminoso que era perseguido pelos policiais antes da morte do soldado.





O PM que efetuou o disparo que vitimou o soldado se apresentou espontaneamente à Delegacia Regional de Tianguá, município vizinho a Ubajara, reconheceu ter sido ele o autor do disparo e entregou a arma de fogo que utilizava na ocorrência.





De acordo com a SSPDS, a arma do policial será submetida ao trabalho pericial realizado pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). "Por fim, a Pasta informa, ainda, que serão instauradas as medidas cabíveis relacionadas ao inquérito policial militar", diz a nota enviada.





Francisco Wenderson foi autuado somente por tentativa de homicídio, já que o bando que compunha teria atirado contra os PMs, e não pelo homicídio do soldado Granjeiro.





O POVO