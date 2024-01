Motociclista perde a vida em acidente durante passagem no Ceará

Nesta segunda-feira (22/01), Rachel Nathalie de Souza Pereira, de 47 anos, uma motociclista que percorria vários países em sua moto, perdeu a vida em um trágico acidente na cidade de Cruz.





Acompanhada pelo marido, Cláudio Gomes, de 49 anos, que também se envolveu no acidente, o casal estava a passeio na região após sair de Jijoca de Jericoacoara, em direção a Acaraú.





Segundo informações da polícia, o acidente ocorreu quando o condutor da motocicleta tentou ultrapassar um veículo na rodovia. Infelizmente, a manobra resultou em uma colisão na traseira de um carro, levando à perda de controle e colisão frontal com outro automóvel.





Rachel Nathalie foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Cruz, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Seu esposo, que conduzia a moto, teve ferimentos leves e escoriações, sendo atendido e liberado em seguida.





O casal, do Rio de Janeiro, faz parte de um clube de motociclistas que exploram o país e países vizinhos em suas aventuras de moto, compartilhando suas experiências e dicas de viagem nas redes sociais.





O condutor do carro envolvido no acidente, um francês de 59 anos, não sofreu ferimentos graves e permaneceu no local até a chegada do socorro e da polícia.





