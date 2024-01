EXAME CONFIRMA QUE OSSADA HUMANA ENCONTRADA NA ZONA RURAL DE BARROQUINHA É DE MARCÃO

Em 18 de dezembro de 2023, a equipe do Portal Camocim Mídia esteve no local acompanhando uma ocorrência delicada de achado de cadáver em uma cova rasa na localidade de Timbaúba, zona rural de Barroquinha.





Na ocasião, nossa equipe de reportagem esteve presente junto com equipes da perícia forense, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros e, foi encontrado apenas um crânio, haja vista, as equipes estiveram no local no na noite do 15 de novembro, e por conta do dificuldade de trabalhar no local e realizar a escavação do solo, foi colhido apenas parte do cadáver esquelético sem a cabeça. Após uma forte chuva, a cova afundou, fazendo com que outros ossos ficassem expostos e fossem vistos por populares que acionaram a polícia militar.





Com isso, foram realizados os procedimentos padrão, e os restos mortais foram encaminhados ao núcleo da Perícia Forense em Sobral para um estudo mais aprofundado, buscando identificar a vítima. Após as análises, hoje, 26 de janeiro de 2024, sexta-feira, foi confirmado que a ossada pertence a Antônio Marcos da Silva, conhecido como ‘Marcão’.





Marcão estava desaparecido desde 27 de agosto de 2023, após uma abordagem do BEPI no lago seco em Camocim.





*Imagem do local onde a ossada foi encontrada!





Fonte: Camocim Mídia