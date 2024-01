Grupo suspeito de assaltos a agências bancárias e sequestro de empresários é alvo de operação no CE

Uma quadrilha suspeita de praticar uma série de assaltos a agências bancárias e casas lotéricas, além do sequestro e extorsão de empresários, no Interior do Ceará, é alvo da Operação Expurgo, deflagrada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) e pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), nesta terça-feira (23).





"O MPCE e a Polícia Civil investigam um suposto grupo criminoso que vem praticando uma série de assaltos em agências bancárias e casas lotéricas dos municípios de Boa Viagem e Madalena, além de sequestros e extorsões de empresários da região. Os investigados podem responder pelos crimes de furto qualificado por arrombamento (assalto a agências bancárias e lotéricas) e associação criminosa voltada para crimes patrimoniais", divulgou o Ministério Público.





A 2ª Promotoria de Justiça de Boa Viagem, com apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPI-Norte) e das delegacias Regional de Canindé e Municipal de Boa Viagem, cumpre 4 mandados de prisão preventiva e 5 mandados de busca e apreensão, nos municípios cearenses de Boa Viagem, Caucaia, Novo Oriente e Independência.





(Diário do Nordeste)