Homem dá cadeirada na filha, bate na esposa e tenta atropelá-las

Na noite dessa segunda-feira (29/1), a Polícia Militar salvou uma mulher de agressões do marido, de 40 anos, em Ladário, Mato Grosso do Sul.





Conforme informação do Metrópoles, a filha do casal também foi agredida. As vítimas saíram do meio de um matagal pedindo socorro à viatura, após apanharem com socos e cadeirada.





Segundo o boletim de ocorrência, o homem descontrolado atingiu a filha com uma cadeira de ferro e deixou a vítima com uma possível fratura no braço. De acordo com a menor, o pai tentou atingir a cabeça, mas ela colocou o braço na frente.





Ao notar a presença dos militares socorrendo as vítimas, o homem correu e fugiu de volta ao imóvel. A equipe conseguiu capturar o autor e levá-lo para a 1ª Delegacia de Polícia.





A Voz de Santa Quiteria