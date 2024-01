Polícia apura morte de jovem em encontro com jogador do Corinthians

Na noite desta terça-feira (30/1), uma jovem de 19 anos morreu durante um encontro com o jogador da categoria sub-20 do Corinthians, Dimas Cândido de Oliveira Filho, na zona leste de São Paulo.





Conforme informação do Metrópoles, Livia Gabriele da Silva Matos estava no apartamento do atleta quando passou mal e foi levada pelo Samu ao pronto-socorro do Tatuapé, mas não resistiu. A Polícia Civil de São Paulo está investigando as circunstâncias da morte.





Segundo o policial militar Lucas Sarri, que atuou na ocorrência, a jovem teria tido um intenso sangramento na região genital e sofrido paradas cardiorrespiratórias. O caso foi registrado como morte suspeita no 30º Distrito Policial de São Paulo.





Dimas Cândido de Oliveira Filho foi ouvido pela polícia na noite desta terça-feira (30/1). O apartamento dele passou por perícia. A equipe de investigação aguarda o laudo necroscópico. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a morte da jovem está sendo investigada pelo 30° DP (Tatuapé).





Segundo as primeiras informações, a vítima passou mal e desmaiou na casa do jogador. Dimas, então, “acionou o Samu e prestou os primeiros socorros”, segundo a SSP, mas a jovem morreu após quatro paradas cardíacas. A pasta informou, ainda, que havia manchas de sangue no apartamento. O local foi preservado para perícia.





A Voz de Santa Quiteria