Casal adolescente é suspeito de matar e incendiar corpo de ex da jovem por ciúmes no Ceará

Uma adolescente de 16 anos e o namorado dela, de 17 anos, foram apreendidos pela polícia nesta terça-feira (30) por suspeita de matar e tentar incendiar o corpo do ex-namorado da garota na cidade de Assaré, no Cariri cearense, por conta de ciúmes.





A vítima, o entregador de lanches João Paulo da Silva Silveira, de 18 anos, foi atraída para um encontro com a ex-namorada durante a madrugada. Quando ele chegou ao local, o atual dela também estava aguardando e o atacou com golpes de faca. Em seguida, o casal ainda tentou incendiar o corpo do homem em via pública.





Durante as investigações, a polícia chegou a identificação do casal, que foi capturado em um matagal na Rua Sagrada Família, no Bairro Vila Feliz. Durante a prisão, os dois confessaram aos agentes que o crime foi motivado por ciúmes.





Segundo a Polícia Militar, a dupla foi conduzida à Delegacia Municipal de Assaré, onde foi autuada pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio. O adolescente detido já tinha histórico de ato infracional análogo a dano.





G1 Ceará