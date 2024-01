Elon Musk anuncia 1º implante de chip em cérebro humano

Elon Musk, o empresário bilionário, comunicou através de uma plataforma online que a Neuralink, sua empresa de tecnologia, concluiu com sucesso o primeiro implante de um chip cerebral em um paciente humano. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (29/1), revelando que o procedimento ocorreu no domingo anterior.





Musk informou que o paciente está se recuperando positivamente e destacou que o propósito do dispositivo é possibilitar que as pessoas controlem dispositivos eletrônicos, como computadores e celulares, apenas com o poder do pensamento. Os resultados iniciais indicam uma detecção promissora de picos de atividade neuronal.





O chip, em uma pessoa com paralisia física, lê ondas cerebrais para controlar dispositivos eletrônicos, como celular e computador. Essa inovação segue avanços de outras empresas no campo de auxílio humano por meio de eletrônicos.





Os estudos foram autorizados pela Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos FDA em maio de 2023, com voluntários se inscrevendo quatro meses depois. Musk revelou o nome do primeiro produto, chamado "Telepathy", em seu antigo Twitter.





