Em três meses, empresário é preso duas vezes suspeito de abusar sexualmente de adolescentes no Ceará

Um empresário foi preso, nesta segunda-feira (29), suspeito de estuprar um adolescente de 12 anos em Fortaleza. Ele foi capturado no Bairro Farias Brito. Em novembro do ano passado, o mesmo homem, que tem 32 anos, também foi preso em flagrante suspeito de crime sexual contra uma adolescente, conforme a Secretaria da Segurança Pública.





O último caso começou quando a vítima fez uma compra na loja do empresário, que fica no Bairro Jacarecanga, também em Fortaleza. Todo o caso chegou às autoridades por meio de um boletim de ocorrência. A mãe da vítima relatou que o filho vinha sofrendo sucessivos abusos sexuais por parte do suspeito.





O homem trocou contato com o adolescente após a compra. Além da violência sexual, as situações de ameaças pelo celular e a perseguição foram recorrentes. Conforme a Secretaria, o último aconteceu nesta segunda.





Um carro branco foi apreendido com o suspeito, pois a Polícia Civil disse que o veículo foi usado na ação criminosa. O empresário foi conduzido à Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca), onde foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. Agora, o homem está à disposição do Poder Judiciário.





G1 Ceará