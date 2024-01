Morador de Catunda morre um mês após acidente de moto em Monsenhor Tabosa

Um jovem de 27 anos morreu na noite da última segunda-feira (29/01), após ficar um mês internado na Santa Casa de Misericórdia de Sobral, em decorrência de um acidente de moto sofrido em 29 de dezembro passado, na cidade de Monsenhor Tabosa.





O agricultor Evanilson Ribeiro dos Santos, conhecido por Evanilson Beiçola, residia no bairro Alto da Bela Vista, em Catunda e no fatídico dia, ele estava se divertindo com amigos, quando sofreu uma queda de moto e desde então, estava hospitalizado, porém não resistiu a complicações.





