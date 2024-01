Homem cai de uma altura de 5 metros após sofrer descarga elétrica em cima de poste

Na tarde desta terça-feira (30), um homem sofreu uma descarga elétrica e caiu de uma altura de cerca de 5 metros enquanto tentava realizar uma ligação clandestina em um poste no Conjunto Tasso Jereissati, bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza.





Conforme informação do portal GC mais , testemunhas relataram que o homem que ainda não foi indentificado trabalha como pedreiro e eletricista. Ele foi chamado para realizar uma ligação clandestina de energia, popularmente conhecida como "gato", e subiu no poste para realizar o procedimento sem usar nenhum equipamento de segurança.





Durante a ação, ele recebeu uma descarga elétrica, ficou com o pé preso na fiação e, nas tentativas de se desvencilhar dos fios, recebeu mais três descargas, desequilibrou-se e caiu de uma altura de aproximadamente 5 metros.





Imagens gravadas mostram o desespero dos moradores ao testemunhar a cena, sem ter como ajudar. Já no solo, o homem foi visto completamente nu e com várias queimaduras pelo corpo. Ele reclamava de muitas dores enquanto populares tentavam protegê-lo do sol segurando um lençol.





A vítima foi socorrida e levada para o Centro de Fortaleza, onde recebeu atendimento no Centro de Queimados do Hospital Dr. José Frota. O estado de saúde dele não foi divulgado.





Via portal A Voz de Santa Quiteria