Homem morre após colocar fogo no próprio corpo em praça no Piauí

Um homem identificado como Pedro Tanoca morreu após colocar fogo no próprio corpo em uma praça no bairro Escuridão, no município de Cabeceiras do Piauí, a 98 km de Teresina. O caso aconteceu por volta das 13h desta terça-feira, dia 23.





Segundo populares, Pedro tirou gasolina do tanque de combustível de uma motocicleta, jogou sobre o corpo e em seguida ateou fogo em Cabeceiras. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





Pedro foi levado para o hospital com queimaduras graves em praticamente todo corpo incluindo cabeça, face, braços, tronco e pernas. Ele não resistiu e morreu nesta quarta-feira, dia 24, em Teresina.





Em nota, a Prefeitura de Cabeceiras se solidarizou com os familiares e amigos pelo falecimento de Pedro Tanoca. “Neste momento de dor prestamos nossas condolências a seus familiares”, consta na nota em nome do prefeito Zé Filho Nelson.





(PI24h)