Homem passa mal durante corrida, urina preto e morre em PE

Dorgival morreu após passar mal durante uma prova no agreste de PE.

Um homem identificado como Dorgival Celerino do Nascimento, 50, morreu após passar mal durante uma prova de 14 km de corrida no último domingo, dia 14, entre os municípios de Pombos e Gravatá, no agreste de Pernambuco.





Dorgival foi diagnosticado com rabdomiólise, doença ocasionada por uma lesão muscular aguda que o fez urinar preto. Por conta do excesso de esforço físico ele precisou ser socorrido e levado para um hospital onde estava internado na UTI.





O homem passou mal ao percorrer a Serra das Russas, localizada entre as duas cidades, e foi levado para uma unidade de saúde de Gravatá.





Na segunda-feira, dia 22, Dorgival foi transferido para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. No local, ele foi internado na UTI. A causa da morte foi hepatite fulminante e rabdomiólise.





(PI24h)