Hospital Regional Norte supera 500 mil atendimentos nas emergências em 11 anos de funcionamento

Maior hospital em área do interior na Região Nordeste e referência no atendimento a casos de média e alta complexidade, o Hospital Regional Norte (HRN), unidade da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), e administrado pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), celebra 11 anos de funcionamento em janeiro de 2024. Inaugurado em 2013, o hospital já superou 500 mil atendimentos nas Emergências Adulto e Pediátrica. O HRN conta com mais de 2.000 colaboradores.



Segundo hospital de nível terciário construído pelo Governo do Ceará no interior, desde 2013 o HRN atende a população de aproximadamente 1,6 milhão de pessoas dos 55 municípios do Norte do Estado. Com capacidade operacional de 459 leitos de observação e internação, a unidade é constituída por serviços finalísticos, de apoio e gerenciais, e oferece assistência 24 horas em urgência e emergência em diferentes especialidades.

Até dezembro de 2023, o HRN somou 93.874 procedimentos cirúrgicos, 101.255 atendimentos ambulatoriais, 16.687 partos e mais de 5,8 milhões de exames de imagem e laboratoriais. O Hospital tem atendimentos em Clínicas Médica, Cirúrgica, Obstétrica e Pediátrica; Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) Adulto, Pediátrica e Neonatal; Unidades de Cuidados Intermediários e de Cuidados Especiais Adulto; e em atendimento de pacientes vítimas de acidente vascular cerebral (AVC) – casos agudos e subagudos.

O equipamento também é referência para urgências e emergências pediátricas, clínicas e cirúrgicas em adultos. O hospital possui, ainda, leitos de Neonatologia e o Centro de Apoio à Saúde Reprodutiva da Mulher (CASRM) para assistência obstétrica de pacientes encaminhadas pela Central Estadual de Regulação ou vinculadas a serviços parceiros como a Policlínica de Sobral e o Centro de Especialidades Médicas (CEM), além de contar com um Banco de Leite Humano.

