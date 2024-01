Influencer cearense Jamile Lima nega que será mãe de filho de Neymar

Após um comentário nas redes sociais viralizar, a influenciadora cearense Jamile Lima negou que será mãe do terceiro filho de Neymar. O boato começou nesta terça-feira (2) após perfis de fofoca e portais repercutirem um comentário feito por meio do usuário da modelo, insinuando que ela estaria grávida do jogador.





“Neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho (a) do papai Ney! Só um aninho de diferença vai ter", dizia a resposta, já apagada. O comentário foi feito em uma publicação da página "@segueacami" no Instagram, sobre Mavie, filha de Neymar com Bruna Biancardi, nascida em outubro.





Jamile foi aos stories e disparou: "Eu não estou grávida do Neymar. Aliás, eu nem conheço e não tenho nenhum tipo de contato, nunca o vi pessoalmente". Segundo a influencer, uma pessoa de sua equipe usou sua conta e fez um "comentário infeliz".





"Esse comentário que surgiu nas páginas de fofoca foi um comentário infeliz de uma pessoa da minha equipe, em tom de brincadeira, por causa do cruzeiro, enfim", declara a influenciadora digital.





MODELO JÁ TOMA "MEDIDAS CABÍVEIS"





A cearense disse que nesta terça "acordou com vários prints de família e amigos" e já toma "medidas cabíveis" em relação ao caso.





"Já estou tomando as medidas cabíveis, e quero dizer que nunca tive nenhum tipo de problema com redes sociais, fofocas ou com o meu nome envolvido em qualquer tipo de polêmica relacionada principalmente a esse tipo de coisa", disse Jamile.





Ela ainda pede desculpa ao jogador pela situação: "Mas olha, eu não tenho nenhuma notícia se ele vai ou não ser pai, não tenho proximidade, não sou amiga. Me perdoe Neymar, se isso te causou algum constrangimento ou mal-estar".





(Diário do Nordeste)