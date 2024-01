Lula sobre ITA em Fortaleza: "Trouxemos para cá em gratidão ao Ceará"

Decreto de criação da unidade foi assinado na tarde de ontem (19), na Base Aérea de Fortaleza.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta sexta-feira (19), que o lançamento do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) na Base Aérea de Fortaleza, no Ceará, é pagamento de uma dívida de gratidão pelo que o estado fez pela educação do Brasil. O decreto de criação da unidade foi assinado nesta tarde, no bairro Aeroporto.





“Trouxemos o ITA para cá em gratidão ao Ceará. A decisão é uma dívida de gratidão pelo que vocês fizeram e pelos que vocês dizem a nós brasileiros o que pode ser feito na educação do nosso país, mesmo sendo um estado não muito rico. […] É um dia gratificante para mim. Vocês não sabem o orgulho que tive de estar aqui hoje. Muito obrigado de coração, Ceará”, declarou o presidente, em discurso.





Lula assina criação do ITA em Fortaleza





Antes do discurso do presidente, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, anunciou a criação de um curso preparatório para alunos da rede pública que desejam ingressar no ITA. Segundo o gestor, o projeto será realizado junto à Secretaria de Educação do Ceará (Seduc), juntamente com entidades particulares de ensino.





“Para que nossos jovens ingressem no ITA, para que possamos selecionar nossos melhores alunos desde o ensino fundamental e possamos dar oportunidade aos melhores, para que tenham acesso aos melhores métodos e também poderem ingressar no ITA, ou de São José dos Campos ou do Ceará, mas que ingressem nos seus projetos de vida”, afirmou Elmano.





O Ministério da Educação (MEC) e o Governo do Estado assinaram um convênio para a execução da primeira etapa das obras, representando um investimento inicial de R$ 50 milhões. Além disso, o MEC irá investir mais R$ 30 milhões ainda neste ano e R$ 35 milhões em 2025, totalizando o aporte para a consolidação do campus em Fortaleza.





As novas instalações do ITA estão sendo projetadas pela Superintendência de Obras Públicas (SOP-CE), e a expectativa é que, até o final de 2024, haja a seleção para o Instituto. A previsão indica que em 2027 será iniciada a primeira turma no campus fortalezense do ITA.





Ao todo, devem ser disponibilizadas 50 vagas, distribuídas para os dois novos cursos da unidade: Engenharia das Energias Renováveis (25) e Engenharia de Sistemas (25).





GCmais