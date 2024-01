POLÍCIA CIVIL DE CAMOCIM EM AÇÃO!

No início da tarde desta terça-feira, dia 30, Equipes de policiais civis das delegacias de Camocim e Chaval, sob a coordenação do Delegado Regional, Dr Eduardo Rocha, desencadearam uma operação com intuito de cumprir mandados de busca e apreensão e mandados de prisão preventiva.





A operação resultou na prisão de um indivíduo suspeito de participação em um homicídio qualificado, crime ocorrido no município de Camocim, em 2023.





O suspeito foi identificado como Willian de Sousa Aragão, que se encontra à disposição do Poder Judiciário.