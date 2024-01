POLICIAIS MILITARES DO RAIO EM AÇÃO !

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO), apreendeu 87 munições de alta potência, longo alcance e poder de perfuração, na manhã desta sexta-feira (12), no município de Sobral.





Os policiais militares receberam informações, por volta de 6h, de que na rodovia CE-362, entre as cidades de Massapê e Sobral, havia diversas munições enterradas. Após varredura da equipe no local, foram encontradas as munições nas proximidades da avenida Perimetral, em Sobral. Destaca-se que são munições de calibre .50, .30, 5.56, 7.62, .357, .45, 9mm, .380, .38, dentre outras.





A ocorrência foi apresentada na delegacia municipal de Polícia Civil de Sobral para a lavratura dos procedimentos legais.





Com informações de F News