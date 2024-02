“Barbie do Pó” é solta após ser presa com drogas em SP

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) mandou soltar Eduarda Marques, conhecida como “Barbie do Pó”, 20, presa na semana passada com drogas em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A decisão é desta terçafeira, dia 27.





O ministro Rogério Schietti Cruz determinou a liberdade levando em conta que a suspeita é ré primária, e que a quantidade de droga em sua posse não era “excessivamente elevada”.





A jovem deverá cumprir medidas cautelares como comparecer em juízo a cada dois meses; deverá comparecer perante autoridade policial ou judicial sempre que for intimada; não pode ausentar-se da comarca em que reside por mais de dois dias sem autorização prévia; e não poderá mudar de endereço sem autorização da Justiça.





“Barbie do Pó” foi flagrada em um apartamento com 13 pinos de cocaína – a polícia também apreendeu R$ 340 mil em dinheiro com a jovem na prisão que ocorreu na zona rural de São José do Rio Preto.





Eduarda Marques já postou vídeos nas redes sociais em manobras radicais em motocicletas – em uma delas aparece na garupa de uma moto enquanto o piloto empina o veículo.





Via Pi24h