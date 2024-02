Cantora de forró morre afogada com o marido em Jardim/CE

A cantora de forró Marcinha Sousa, de 27 anos, e o marido, conhecido como Ivan da Van, de 46 anos, morreram afogados quando tentavam atravessar a ponte sobre o rio no município de Jardim, no interior do Ceará. O carro em que o casal estava foi arrastado pela água. Os corpos foram encontrados nesta segunda-feira (19).





A cantora e o marido estavam desaparecido desde o último domingo (18). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o casal foi encontrado a 100 metros de distância da ponte. Segundo o G1, o casal tentou atravessar a ponte quando o município cearense foi atingido por uma forte chuva, que chegou a atingir 110 milímetros.





Marcinha era cantora de forró e piseiro. Nas redes sociais, ela somava mais de 500 mil seguidores. Em seu perfil no Instagram eram publicados frequentemente vídeos de suas performances. Fãs e amigos da cantora lamentaram a morte do casal.





– Descanse em paz, amiga – escreveu o também cantor de piseiro Breno Alves.





– Tão nova e uma carreira linda pela frente, que Deus te dê um bom lugar – disse uma seguidora.





– Que Deus receba você e seu esposo de braços abertos e que conforte os corações dos famílias. Que notícia triste – publicou outra.





– Que momento difícil de acreditar! Acabei de receber a notícia que esse casal tão querido se foi! Meu amigo, meu parceiro Ivan da Van e sua esposa e cantora Marcinha Sousa! Que Deus os receba de braços abertos e que Ele conforte os nossos corações e de toda a família e fãs! Descansem em paz – declarou o apresentador do programa Festa Popular, Nerivan Silva.





