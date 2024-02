Dama do CV é presa após ordenar ataques contra facção rival

Dayane da Fonseca Correia Mendes, de 24 anos, conhecida como líder do Comando Vermelho em Barra do Bugres, foi detida no domingo (25) em um hotel da cidade. Sua captura ocorreu após informações de que ela planejava novos ataques contra o Primeiro Comando da Capital (PCC).





Policiais agiram rapidamente após receberem a informação sobre a presença da líder criminosa no hotel. Ao localizá-la, encontraram drogas em sua posse. Dayane foi encaminhada à delegacia para as medidas cabíveis.





Confronto entre facções resulta na morte de dois criminosos





A prisão de Dayane sucedeu um confronto entre facções rivais na noite anterior, que resultou na morte de dois criminosos durante um tiroteio com policiais militares. Os bandidos, encontrados em um veículo Renault Oroch, abriram fogo contra as equipes policiais, resultando em uma troca de tiros fatal para dois deles.





O confronto evidenciou a tensão entre o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital na região. As autoridades prosseguem com investigações para desmantelar atividades criminosas e garantir a segurança pública.





(Folha do Estado)