Funcionários de Prefeitura de Croatá são presos por se apropriarem de benefício de crianças autistas

Uma investigação realizada pela Polícia Civil sobre uma suspeita de crime contra a administração pública culminou no cumprimento de dois mandados de prisão preventiva em desfavor de Rafael Gomes de Araújo, 37, e Luan Ribeiro do Carmo Silva, 25. Ambos foram presos na manhã desta quinta-feira (01), no município de Croatá, por suspeita de receberem benefícios de crianças com transtorno do espectro autista.





Os policiais chegaram aos alvos após denúncias da mãe de uma criança com menos de cinco anos de idade com Transtorno do Espectro Autista (TEA). No decorrer das investigações, foram identificadas mais duas vítimas da dupla. As vítimas, também, crianças menores de cinco anos, recebiam benefício do Governo Federal. Segundo a investigação, os suspeitos ficavam com as senhas e os logins das mães das crianças para acompanhar a validação do benefício e recebimento do mesmo. Quando o dinheiro era liberado pelo Governo Federal, as mãe repassavam um valor correspondente a um salário mínimo ou 30% do valor do benefício para os suspeitos.





Luan e Rafael são funcionários da Prefeitura Municipal de Croatá e acompanhavam pessoas que recebiam benefícios assistenciais. A Polícia Civil orientou que mais pessoas que tenham sido vítimas do crime procurem uma unidade policial para registrar um Boletim de Ocorrência.





Também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na Secretaria de Assistência Social de Croatá. Com os funcionários, foram apreendidos um computador, dois celulares, diversos documentos e anotações. O material apreendido e os homens foram conduzidos para a Delegacia Municipal de Guaraciaba do Norte. Agora, ambos estão à disposição da Justiça.





A Prefeitura de Croatá informou, por meio de nota, que um dos envolvidos foi imediatamente exonerado do cargo que ocupava. Em dezembro de 2023, o outro suspeito já havia sido desligado das atividades. O Poder Executivo também alegou que está à disposição das autoridades para colaborar, além de se solidarizar com as vítimas.





