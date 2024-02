Inadimplentes do Serasa podem regularizar pendências nas agências dos Correios

Quem está na lista de inadimplentes do Serasa já pode regularizar suas pendências em todas as agências dos Correios do Brasil. A ação é resultado da parceria firmada entre a estatal e o Serasa Experian para a prestação do serviço Limpa Nome. O serviço oferece mais uma opção aos consumidores que desejam renegociar suas dívidas por meio de pontos físicos.



Quando a dívida é renegociada, a pessoa tem os dados retirados do cadastro de restrição, tendo o "nome limpo". Há ainda a possibilidade de consulta a acordos que foram gerados, para reimpressão de 2º via de boletos.

Os valores para realização do serviço nas agências são R$ 4,20 por dívida negociada e R$ 3,00 por consulta a acordos (reimpressão de 2º via de boletos). Por motivos de segurança, é obrigatório que o(a) interessado(a) apresente documento de identificação oficial que contenha o número do CPF.

O Limpa Nome integra o Balcão do Cidadão dos Correios, atendimento presencial de múltiplos serviços públicos e privados nas agências da estatal, como emissão de CPF; certificado digital; entrada no seguro por acidente de trânsito (DPVAT); e documentos achados e perdidos.

Correio 24 Horas