HOMEM É ENCONTRADO MORTO NO BAIRRO ESCOLA NORMAL EM VIÇOSA DO CEARÁ

Um homem de 33 anos foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira (1º) em um matagal localizado no bairro Escola Normal em Viçosa do Ceará. A vítima foi identificada como Ednaldo Araújo Marques, morador da localidade de Lagoa do Barro, na zona rural do município. O corpo apresentava marcas de disparos de arma de fogo na região do rosto.





De acordo com informações do Site “Blog do Coveiro”, Ednaldo foi preso no dia 20 de janeiro desse ano no município de Parnauba-PI, por crime de tráfico de drogas.





Segundo informações que a polícia colheu no local, uma pessoa não identificada teria ido a casa da vítima no inicio da tarde. Logo após Ednaldo teria saído com essa pessoa e não mais retornou.





A Delegacia de Policia Civil de Viçosa do Ceará investiga o crime.





(Ibiapaba 24 horas)