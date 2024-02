HOMEM É EXECUTADO E OUTRO FICA FERIDO DURANTE ATAQUE A TIROS EM VIÇOSA DO CEARÁ

Um homem de 30 anos foi executado a tiros na tarde da quarta-feira (31/01) na localidade conhecida como Brejo Grande em Viçosa do Ceará. A vítima identificada como Francisco das Chagas da Silva, com antecedente por tráfico de drogas, trabalhava em uma obra de calçamento quando foi surpreendido pela chegada de indivíduos armados em duas motocicletas que realizavam vários disparos contra ele e depois fugiram. Francisco das Chagas não resistiu e morreu no local.





Durante a fuga, os criminosos atiraram em outro homem identificado como Francisco Wellington da Silva Gomes, 30 anos, com antecedentes por roubo e furto de veículo. Este foi socorrido ao hospital do município.





Equipes do Raio e Força Tática realizam diligências na região em busca de capturar os autores do crime. A delegacia de Polícia Civil do município realiza investigações sobre o caso.





(Ibiapaba 24 horas)