POLÍCIA CIVIL CUMPRE 3 MANDADOS DE PRISÃO EXPEDIDOS CONTRA AUTOR DE DIVERSOS CRIMES DE HOMICÍDIO EM GROAÍRAS/CE

Na data de hoje (01/02/2024), a POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ, cumpriu 3 mandados de prisão preventiva expedidos em desfavor de FRANCISCO WESLEY SOUSA NEGREIROS, indivíduo de enorme periculosidade, investigado em inúmeros procedimentos policiais, sendo suspeito, inclusive, de uma chacina na cidade de Groaíras/CE em dezembro de 2022, além de outros diversos homicídios ao longo de 2023, tráfico e roubo.





As investigações conduzidas pela Delegacia Regional de Sobral/CE, apontaram, com base em diversos elementos informativos, que FRANCISCO WESLEY SOUSA NEGREIROS é um dos integrantes de organização criminosa sediada na localidade de Bomfim, que é voltada não somente ao tráfico de drogas, mas também à prática de crimes patrimoniais e, principalmente crimes contra a vida.





Diante das apurações criminais, e depois de detalhadas representações judiciais, os mandados de prisão em comento, oriundos de decisões judiciais prolatadas nos autos de n. 0200411-93.2023.8.06.0298, 0237932-95.2020.8.06.0001 e 0204153-29.2023.8.06.0298, foram regularmente cumpridos ante os parâmetros legais.





A operação que culminou na prisão do suspeito foi conduzida por policiais civis da Delegacia Regional de Sobral/CE, com apoio do Núcleo de Homicídios e do Núcleo de Inteligência da cidade de Sobral/CE, sendo deflagrada na localidade de Bomfim, zona rural de Sobral/CE. Com o suspeito, no momento da prisão, foi encontrada uma arma de fogo municiada e certa quantidade de substância entorpecente.





Após procedimentos de praxe, o indivíduo foi encaminhado ao Sistema Prisional e se encontra à disposição do Poder Judiciário.





Por fim, a Polícia Civil do Estado do Ceará informa que quaisquer denúncias anônimas a serem fornecidas pelos populares de Groaíras/CE e região também poderão ser fornecidas através do canal WhatsApp (88) 99213-0301. Destaque-se que a identidade do denunciante anônimo será guardada em absoluto sigilo.