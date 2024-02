Homem é preso por ameaçar clientes de comércio com facão no interior do Ceará

A polícia prendeu um homem de 29 anos flagrado por uma câmera de segurança ameaçando clientes de um comércio com um facão na cidade de Limoeiro do Norte, no interior do Ceará, nesta segunda-feira (5).



O vídeo mostra o momento que o homem chega em um carro, desce do veículo, puxa um facão e passar a bater o objeto na mesa onde estavam quatro homens. Durante o ato, ele aponta a arma para as pessoas e quebra uma mesa do estabelecimento. Ninguém ficou ferido.

Após o crime, o homem fugiu no carro. Nas imagens é possível perceber que havia um passageiro dentro do veículo.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que no momento da captura os agentes apreenderam a arma e equipamentos agrícolas supostamente falsificados que estavam de posse do suspeito.

O homem e o material apreendido foram conduzidos para a Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte.

G1 Ceará