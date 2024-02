Idosa de 62 anos é assaltada, estupr@d@ e morre após ser queimada viva no Rio de Janeiro

A idosa Amélia Chagas, de 62 anos, foi perseguida, assaltada, estuprada e teve o corpo incendiado por um criminoso em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu no último sabádo (04).





A vítima de 62 anos conseguiu pedir ajuda para um vizinho que acionou a polícia. Ela foi levada para um hospital e conseguiu relatar o que tinha acontecido.





Após 2 dias internada com 55% do corpo queimado, a vítima não resistiu e morreu na segunda-feira (05).





O criminoso não foi identificado, ele fugiu levando o celular da idosa, dinheiro, uma televisão, um botijão de gás e comidas que estavam na geladeira.





O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. O corpo foi encaminhado para o IML de Nova Iguaçu.





ENTENDA O CASO





De acordo com uma testemunha, Amélia Chagas estava cuidando da casa de uma amiga na Rua Sete de Setembro, no bairro Camari, já que a dona da casa ia viajar para a Região dos Lagos para o Carnaval.





Depois de levar a moça no ponto de ônibus, ela foi abordada por um homem de aproximadamente 20 anos.





A testemunha contou aos policiais do 20ºBPM (Nova Iguaçu) que depois de rendê-la, o homem a forçou a entrar em casa e deu um golpe forte em sua cabeça. Em seguida, abusou da vítima.





O criminoso incendiou um sofá e jogou a mulher no meio do fogo. Em seguida, o criminoso fugiu.





Com 55% do corpo queimado, Amélia Chagas foi socorrida com estado de saúde grave.





A mulher foi levada para a UPA de Cabuçu, e transferida para o Hospital Geral de Nova Iguaçu.





Segundo a direção do hospital, ela teve uma parada cardiorrespiratória às 15h10 desta segunda (05). A vítima teve queimaduras de primeiro e segundo grau.





A família da mulher não entende o motivo desse crime brutal. Amélia Chagas deixou 5 filhos e um neto.





(Gazeta Brasil)