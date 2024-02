Janeiro/2024 teve saída recorde de capitais estrangeiros da bolsa de valores do Brasil

Investidores estrangeiros retiraram R$ 1,03 bilhão da B3 em 31 de janeiro, reagindo com cautela às recentes declarações de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, sobre a política monetária dos Estados Unidos. Powell sinalizou que cortes de juros em março são improváveis, desafiando as expectativas do mercado e aumentando a tensão entre os investidores.





O mês de janeiro encerrou com uma saída líquida de R$ 7,90 bilhões por parte dos investidores internacionais, o pior resultado mensal desde agosto de 2023, que registrou uma saída de R$ 13,21 bilhões. Este movimento reflete um ajuste nas previsões de política monetária dos EUA e uma correção após significativas valorizações no mercado acionário nos últimos meses de 2023, segundo dados do Valor Econômico.





Enquanto isso, os investidores institucionais brasileiros compensaram parte dessa saída com aportes de R$ 1,02 bilhão no mesmo dia, embora tenham encerrado o mês com um déficit de R$ 563,6 milhões. Em contraste, os investidores individuais retiraram R$ 261,9 milhões no último dia do mês, mas ainda assim fecharam janeiro com um saldo positivo de R$ 4,04 bilhões, conforme informações divulgadas pela B3.





(Hora Brasília)