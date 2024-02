Governo amplia rede de atendimento às mulheres em situação de violência

Dados oficiais das plataformas do Governo do Ceará revelam um aumento nos casos de prisões em flagrante por feminicídio em 2023. Se comparados com 2022, foram 17 prisões a mais. Em 2023 foram 57 casos em flagrante. De acordo com estatísticas da Secretaria da Mulher , os descumprimentos de medidas protetivas determinadas pela Justiça com base na Lei Maria da Penha também registraram elevação: foram 3.429 em 2023 contra 2.474 em 2022.



Conforme publicado no site A Noticia do Ceára: A maioria das denúncias de violência contra a mulher foram recebidas pela Polícia Civil ou pelas Casas da Mulher Brasileira ou Casas da Mulher Cearense, equipamentos que oferecem apoio às vítimas de violência no Estado e que estão situados em Fortaleza e no interior.

De acordo com a vice-governadora e Secretária das Mulheres do Ceará, Jade Romero, os equipamentos que proporcionam esse tipo de serviço às mulheres cearenses atuam para além de uma pauta policial.

”É importante destacar que essa rede de equipamentos procura ajudar, também, com assistência psicológica e assistência econômica. Nosso sistema de segurança tem tentando coibir agressores capturados por violência e feminicídio. Essa é a determinação do Governo para dar essa resposta à sociedade”, destacou Jade Romero.

