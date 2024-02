Pré-Estação Chuvosa fica cerca de 25% abaixo da média no Ceará, diz Funceme

A Pré-Estação Chuvosa no Ceará do ciclo 2023/24 ficou abaixo da média em 25% no Ceará, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira (5) pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).





No período que compreende os meses de dezembro e janeiro, as precipitações somaram 96,7 milímetros, quando a normalidade é de 129,9 mm. A diferença representa um desvio negativo de 25,5%.





As precipitações mais escassas, que coincidiram com as previsões da Funceme, se deram, principalmente, pelo número reduzido de sistemas indutores de chuva, como Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCANs), assim como a presença do do fenômeno El Niño ( O El Niño é um fenômeno natural, caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do oceano Pacífico na sua porção equatorial. Ele ocorre em intervalos irregulares de cinco a sete anos, e tem duração média que varia entre um ano a um ano e meio, com início nos últimos meses do ano.)





O Ceará deve permanecer sob condições predominantemente estáveis, com altas temperaturas até a próxima quarta-feira (7), conforme previsão do tempo elaborada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). De forma geral, a tendência é de céu com poucas nuvens em todas as macrorregiões. Porém, esperam-se chuvas pontuais de fraca intensidade.





