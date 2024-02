Rei Charles III é diagnosticado com câncer na Inglaterra

Caso precise ser afastado das atividades, um Conselho assume as funções do rei.

No primeiro ano do reinado que por tanto tempo esperou, o rei Charles III viu o Palácio de Buckingham informar na última segunda-feira (5), que sua Majestade está com câncer , sem descrever o tipo, tampouco o estágio do mesmo.





Mas e agora, o que acontece se Charles precisar se afastar de suas atividades reais. Quem assume as responsabilidades?





De acordo com a BBC, rede britânica de comunicação, a Constituição do Reino Unido prevê que, quando o chefe de Estado não tiver condições de cumprir suas obrigações oficiais, um conselho de Estado será nomeado e ocupará o lugar e as funções do rei . Este conselho é formado por membros da família real:





- Rainha Camilla (esposa de Charles)

- Príncipe William (filho mais velho)

- Princesa Anne (irmã)





Os príncipes Harry e Andrew não podem mais ser convocados porque, apesar de ainda serem parte da realeza, não podem mais trabalhar em funções reais.





Ainda de acordo com o palácio, o rei Charles III já iniciou o tratamento contra o câncer. Algumas atividades públicas serão adiadas por recomendação médica, mas ele deve seguir com demandas em escritório e os encontros semanais com o primeiro-ministro.





Nesta terça-feira (6), o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, disse que o tumor foi descoberto em estágio inicial. A doença foi descoberta quando Charles passou por uma internação hospitalar para tratar o crescimento da próstata, que não era um tumor, de acordo com a Reuters.