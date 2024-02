Jovem morre eletrocutado ao abrir porta de caminhão que encostou em fio elétrico, no Ceará

Um homem de 29 anos morreu eletrocutado, nesta quarta-feira (31), após abrir a porta de um caminhão-caçamba que havia encostado em um fio de alta tensão, no seu ponto de maior elevação. O caso aconteceu no Bairro Monsenhor Murilo de Sá Barreto, em Juazeiro do Norte.



Ele havia estacionado o veículo para descarregar pedras toscas. O jovem Francisco Tavares da Silva morreu no local devido à descarga elétrica. A Perícia Forense esteve no local. A Polícia Civil do município investiga o caso.

A Enel Ceará, empresa de distribuição de energia do estado, disse que enviou técnicos ao local para desligar a rede, que estava dentro dos padrões e normas técnicas de segurança.

G1