Linha do VLT de Sobral poderá ser expandida

A medida beneficiará cerca de seis mil pessoasA proposta do vereador Mário Víctor (MDB) que expande a linha sul do VLT de Sobral aos distritos de Caioca e Bonfim foi aprovada na Câmara Municipal de Sobral dia 19 de fevereiro. De acordo com o edil o Requerimento atende uma reivindicação antiga dos moradores das localidades que serão beneficiadas.





A proposta deverá ser encaminhada ainda para o governador do Estado Elmano de Freitas e para o presidente da Metrofor em Sobral, Plínio Magalhães. Atualmente a linha que será ampliada liga os bairros Sumaré à Cohab II, com cerca de 7,5 quilômetros e com a expansão a linha aumentará cerca de 25 quilômetros. A medida beneficiará cerca de seis mil pessoas.





Fonte: Sistema Paraiso