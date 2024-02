Lula escolheu o juiz que vai julgar cassação de Sergio Moro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já escolheu o juiz das duas ações que podem levar o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) à cassação. Nesta quarta-feira (7), o petista assinou a indicação de José Rodrigo Sade para o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná. A indicação deverá ser publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (8). As informações são da coluna de Malu Gaspar, do jornal O Globo.





O TRE do Paraná estava apenas aguardando a indicação de Lula para definir a data do julgamento das ações impetradas pelo próprio partido do presidente Lula, o PT, e pelo Partido Liberal (PL), de Valdemar Costa Neto.





Esse tipo de julgamento, que envolve cassação de mandato, só deve ser realizado com a composição integral, ou seja, com todos os juízes.





A indicação atende aos caprichos do grupo progressista Prerrogativas, formado por advogados, juristas e professores de Direito.





– Acreditamos que o Sade tem mais condições de examinar com isenção o processo e está menos contaminado das influências do Moro no Paraná – disse Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo.





Moro é acusado de abuso de poder econômico, caixa 2 e uso indevido dos meios de comunicação nas eleições de 2022.