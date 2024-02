Três homens morrem em intervenção policial em Itapipoca

Motocicleta com registro de roubo, três revólveres, munições e drogas estão entre os materiais apreendidos.

Três homens morreram em intervenção policial registrada por volta das 21h30min desta terça-feira, 6, na localidade de Deserto, em Itapipoca, município do Litoral Oeste do Estado.





De acordo com a Polícia Militar, equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) recebeu informações sobre indivíduos suspeitos circulando em uma motocicleta.





“Após encontrar homens com as características repassadas, foi dada ordem de parada e os suspeitos não obedeceram e disparam em direção a composição, quando se iniciou um confronto”, informou a PM.





Os homens chegaram a ser socorridos a uma unidade de saúde, mas não resistiram, também informou a corporação.





Na ocorrência, a PM apreendeu uma motocicleta com registro de roubo, três revólveres, 62 munições intactas (sendo 12 deflagradas e seis picotadas), 125 gramas de maconha, 41 gramas de cocaína, um bornal de perna, balaclava e sacos para embalar drogas.





“Todo o caso, bem como o material apreendido, foi apresentado na Delegacia Regional de Itapipoca”, informou a corporação.





Em 2023, 147 pessoas foram mortas em todo o Estado por intervenção policial, de acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Em todo o Brasil, o Estado foi o 11º primeiro com mais ocorrências dessa natureza em 2023, de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.





Fonte: O Povo Online

Foto ilustrativa