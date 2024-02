Estatais têm o maior déficit em 8 anos

Esse foi o pior desempenho nas contas das companhias desde 2015. Em 2022, as estatais tiveram superávit de R$ 4,8 bilhões.

As estatais brasileiras registraram déficit no resultado primário do setor público consolidado de R$ 2,3 bilhões em 2023. O dado foi divulgado nesta quarta-feira (07) pelo Banco Central (BC).





De acordo com o BC, esse foi o pior desempenho nas contas das companhias desde 2015, ou seja, em 8 anos.





A última vez que as contas das empresas ficaram no vermelho foi em 2016, quando o déficit totalizou R$ 1 bilhão.





R$ 1,3 bilhão, mais da metade do déficit do ano passado, corresponde às estatais federais.





Mesmo assim, as estatais federais, que tiveram um rombo de próximo de R$ 656 milhões em 2023, foram as responsáveis pela maior diferença de valor em relação ao ano anterior.





Em 2022, as estatais tiveram superávit de R$ 4,8 bilhões.





(Folha do Estado)