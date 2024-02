Morre o empresário Abilio Diniz, aos 87 anos, em São Paulo

O Brasil perde um de seus maiores empresários: Abilio Diniz, aos 87 anos, faleceu no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Sua jornada foi marcada por um legado de empreendedorismo e inovação que transformou o cenário comercial do país.





Fundador do renomado Grupo Pão de Açúcar, Abilio Diniz deu continuidade ao sonho de seu pai, Valentim Diniz, que iniciou com uma modesta doceria em 1949. Na década de 1990, ele assumiu as rédeas do negócio e o conduziu a patamares inéditos de sucesso, consolidando-se como um ícone no mundo dos negócios brasileiros.





Além de sua marcante atuação no Pão de Açúcar, Diniz também brilhou em outras frentes, como acionista do Carrefour Brasil. Sua visão empresarial não se limitava apenas ao varejo; nos últimos anos, ele se destacou em programas na CNN Brasil, onde dialogava com figuras influentes sobre o desenvolvimento econômico e social do país.





O empresário não era apenas um ícone no mundo dos negócios, mas também um entusiasta dos esportes, sendo um exemplo de dedicação às atividades físicas.